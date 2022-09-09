民進黨北市長參選人陳時中日前推出免治馬桶宣傳片，當中「廁所偷窺」片段引起爭議，被批評拿性騷擾當有趣，陳時中本人隨後致歉並修改爭議片段，未料如今競選團隊報警提告，引發軒然大波，歌手謝和弦更在臉書砲轟陳時中「你是低能兒嗎」。

陳時中宣傳片，從廁所上方探頭一幕，被指與南韓電影「熔爐」校長偷窺並打算性侵女學生片段極度相似，遭網友批評並製作對比圖，事情過一周後熱度逐漸趨緩，但今天(9日)陳時中競選團隊卻表示，認為影片遭網友變造扭曲政策原意，盜用國外片段，因此報警並提告誹謗。

消息一出引發軒然大波，再度引發外界猛轟，謝和弦更在臉書直接開嗆：「哈囉你好陳時中你是低能兒嗎」，表示自己之前被各種惡搞二創也沒報警，他嗆蔣萬安，對方也沒報警，如果陳時中嫌票多的話，可以把票給他。

不僅如此，就連不少綠營支持者也看不下去，直問「好不容易風頭過了還要提醒大家？」，要求競選團隊節制，更點名焦糖陳嘉行退出團隊，「別再害陳時中了」。