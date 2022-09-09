台北市長選戰，競爭激烈，共計有12人登記參選，創史上最多。但是仍以國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊形成「三腳督」態勢。根據入口網站《Yahoo奇摩》網路民調，蔣萬安以47.5%暫時領先，出乎意料的是，黃珊珊以23.8%排第二，陳時中則以12.3%列第三。

根據入口網站《Yahoo奇摩》7日起針對「你看好誰能當選台北市長」發起的網路民調，截至晚上7點，近8800位網友參與投票，蔣萬安以47.5%暫時領先，黃珊珊以23.8%排第二，陳時中12.3%列第三。其他依序為：無黨籍施奉先1.5%；無黨籍王文娟1.4%； 台灣維新黨蘇煥智0.8%；無黨籍童文薰0.8%；台灣動物保護黨張家豪0.6%；無黨籍唐新民0.4%；台澎黨黃聖峰0.2%；無黨籍鄭匡宇0.2%；無黨籍謝立康0.1%；10.4%則表示不知道／沒意見。

另外，根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站也公布了最新台北市長預測當選率，截至9日早上11點為止，蔣萬安為37.3％、陳時中35.8％、黃珊珊26.9％。至於網路聲量，陳時中雖以405546大幅領先蔣萬安的79133、黃珊珊的73439；但在好感度分數，蔣萬安則為73.87、黃珊珊72.82、陳時中72.8。