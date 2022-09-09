明天是中秋節連續假期第2天，交通部高速公路局分析，明有14處易壅塞路段，上午南下車流多、下午換成北上車流為主。

高公局預估，明日國道易壅塞路段共有14處，上午塞車以南下路段段為主，包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城，行車時間為平時的3至5倍。

下午則換成北上路段車多，包括國1圓山至大華系統、苗栗至湖口、西螺至埔鹽系統、國3關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興、國5宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統，行車時間為平時的3至7倍，其中國5將從上午11時塞到深夜12時。

高公局建議，西部國道南向用路人盡量於上午6時前或12時後出發，南部地區北向用路人於上午9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發。國5南向用路人建議清晨5時前或下午5時時後出發；北向用路人建議於上午9時前出發。

明日國道相關疏導包括0至12時封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、7至19時封閉國1虎尾北向入口、7至24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等措施。