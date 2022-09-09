民進黨北市長參選人陳時中的免治馬桶宣傳片，被指與韓國電影「熔爐」的廁所偷窺橋段極度相似，遭批評拿性騷擾當有趣，未料日前才為此道歉的陳時中本人，今天(9日)競辦卻表示已報警提告網友，對此團隊幕僚焦糖陳嘉行解釋「是報警不是提告」，卻遭灌爆臉書，更有綠營支持者哀求「快點退出團隊」。

陳嘉行在臉書PO文批評徐巧芯偷換概念帶風向，強調沒有說不能二創，但不能盜用韓國電影公司智慧財產，所以吳思瑤是去警局報案，不是提告，他表示，二創是網友創作自由，但不代表能侵犯電影公司權益。

焦糖陳嘉行稱是報警不是提告，稱不該盜用韓國電影二創，卻遭網友狠打臉。(圖／焦糖臉書)

陳嘉行PO文後，隨即遭網友狠打臉：「笑死，要提告也只有電影公司有資格，你憑什麼代表公司」、「所以吳思瑤有電影版權嗎？」、「你們過去惡搞韓國瑜柯文哲用了多少國外電影片段怎麼不敢說」、「原來是幫韓國電影提告，真暖」、「所以馬桶影片真的是你操刀哦」、「不提告幹嘛報警」、「笑死，是超買不是走私，是報警不是提告」、「迴力鏢又打到自己了，大家都知道最會二創作圖的就是民進黨」，徐巧芯本人也親自留言：「偵九隊說你們可是提告誹謗」。

不少綠營支持者也實在看不下去，留言哀求焦糖「拜託立刻離開競選團隊」、「你真的一直在敗票」、「可以自己離職嗎？不要再害阿中部長了」、「我要的是去年溫柔堅定的阿中部長，不是今年這種亂七八糟的形象」、「豬隊友才是最恐怖的」、「這個話題還無法結束的話，就是團隊的問題了」。