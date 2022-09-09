在印度班加羅爾參加U18亞洲女籃錦標賽的中華隊，9日靠著蕭豫玟20分、23籃板，宋瑞蓁也拿18分、6助攻，最後以77比67擊敗紐西蘭闖進4強，同時也提前拿到明年在西班牙舉行的U19女籃世界盃門票，中華隊接著10日將跟強敵澳洲交手。

中華隊排出張聿嵐、游沁樺、宋瑞蓁、韓汛與蕭豫玟的先發陣容，一開賽就賞給紐西蘭11比0見面禮，就連替補上籃的米靖恩也接連取分，轉眼擴大領先差距到20分，打完首節，中華隊取得27比9領先，蕭豫玟首節就拿10分、6籃板。

中華隊卻在次節遇上亂流，不僅屢屢出手落空，防守更是漏洞連連，反讓紐西蘭打出16比4猛攻，一下子追成30比35局面，幸好接下來蕭豫玟領軍打出7比2重新拉開，上半場結束，中華隊42比34領先，蕭豫玟半場18分、10籃板。

來到下半場，紐西蘭再次反撲縮小差距，一度追成50比52，甚至打到第3節還剩49秒，雙方打成54比54平手，幸好張聿嵐接著拋投命中，幫助中華隊打完前3節，仍以56比54領先，只是比賽勝負也必須留到第4節才有辦法決定了。

紐西蘭第4節持續想要追上，幸好宋瑞蓁最後關頭挺身而出，更在最後3分35秒兩罰俱中，幫助中華隊68比63領先，宋瑞蓁更在最後1分11秒補籃，擴大中華隊領先到7分，紐西蘭接下來3罰中1，蕭豫玟最後24秒雖兩罰落空，卻沒影響中華隊勝果。