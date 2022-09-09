台灣民眾黨主席柯文哲9日上午為基隆市議員參選人授旗，受訪時被問到，台北市城市博覽會參展人數不及前幾個月舉行的基隆城市博覽會。柯文哲先是質疑基隆城博會的人數不知真假，又說台北城博會是資料總整理，未來也會於線上充分再利用。基隆市長林右昌傍晚則表示，希望柯市長別因為城博會不如基隆就惱羞成怒，請肯定基隆建設及基捷發展。

台北市城市博覽會開展12天，迄今僅有6萬人次觀展，柯文哲9日被問及台北城博會的成績，與基隆城博會10天有101萬人次觀展，為何會有這麼大的差距。柯文哲先是質疑，不知道基隆城博會人數怎麼算的，平均一天有10萬人次很驚人，到底數字是真是假。

接著柯文哲表示，台北城博會更重要目的是倡議，以及市政資料總整理，未來這些相關資料會搬到市政府大樓的探索館，並且在線上充分再利用。

傍晚基隆市長林右昌參加七堵區活動時，除回應柯文哲先前提到「基隆捷運從頭到尾是騙局」，以及說基隆對基捷應分攤的17.7億元經費喊窮外，也要柯文哲別因城博會成績不如基隆就惱羞成怒。

林右昌表示，基隆捷運是在交通部及北北基首長的四長會議後，達成共識，基捷整合民生汐止線，提升為中運量系統，服務範圍也擴大，未來還可以服務內湖地區。

林右昌指出，至於基隆市應分擔的基捷建設經費17.7億元，在基隆市財政大幅改善，他任內大幅減債約一半的情況下，已經不構成財政負擔。不過，柯文哲先前在四長會議中承諾要分擔60億元，將南港兩個車站地下化，林右昌希望柯文哲記得，別找藉口想賴帳，這樣就不好。

林右昌還說，基隆近年城市發展和進步大家都看得到，前幾個月基隆舉辦的城市博覽會，大大超越現在台北的城市博覽會，還有台北市議員在議會拿出來質詢，他希望柯市長別惱羞成怒，並請他肯定基隆的建設，和基隆捷運的發展。