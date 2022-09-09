木蘭女足聯賽踢到第9年，首支累積300顆進球的隊伍今天誕生！衛冕者台中藍鯨靠隊長賴麗琴替補上陣「梅開二度」，以3比1逆轉擊敗新北航源，不僅排名躍居第2，團隊進球也達到301顆，成為「300俱樂部」的創始成員。

「能先達成這個紀錄，是一種榮譽，也代表藍鯨的足球走在正確路上。」藍鯨總教練呂桂花表示，儘管上半場1球落後，她仍告訴球員上半場踢得很好，「輸球下還是堅持自己的打法，自己要執行的戰術，搶球再明確一點。贏球的關鍵是信任，相信自己的足球，我們踢的足球是好的足球！」

新北航源小將李翊汶（左二）上半場與隊友慶祝進球。（中華足協提供）

藍鯨與航源賽前同積12分，藍鯨藉淨勝球優勢暫居第5，此役贏回此前確診的進球后「UU」蘇育萱，但泰國後衛皮薩邁頌賽受傷，賴麗琴則先於板凳待命。上半場藍鯨屢攻不下，反倒是航源第24分鐘抓住快攻機會，由高二小將李翊汶突入右側禁區勁射破門，上半場1比0領先藍鯨。

中場休息後賴麗琴披掛上陣，迅速扭轉戰局，第52分鐘田中麻帆在禁區外短傳左路，「泰國隊長」席拉萬於左側禁區起左腳抽射打入球門對角，將比數扳成1平。

賴麗琴對新北航源攻入台中藍鯨隊史第100顆木蘭聯賽進球，賽後開心慶祝逆轉勝。（中華足協提供）

航源教頭徐翊因新冠確診，此役無法到場，只能透過電話遙控指揮，面對賴麗琴上場後的情勢改變，航源沒能及時因應，第63分鐘蘇育萱在禁區邊緣送出漂亮短傳，助攻賴麗琴單刀破門，這球不僅讓藍鯨反超，也是隊史第300顆聯賽進球，4分鐘後又是蘇育萱突入左側禁區橫傳助攻，讓賴麗琴攻入保險進球。

藍鯨達成300球里程碑，居次為花蓮女足的289球，賴麗琴則在木蘭聯賽累積49顆進球，只差1球就能成為賽史第2位50球俱樂部成員。藍鯨獲勝後積分15，超越13分的高雄陽信與台北熊讚，躍居第2，在本季剩下6場聯賽的情況下，與榜首花蓮追近到6分差距。