日本與印度舉行第2次「2+2」外長防長會談後發表聲明，一致強烈反對「任何單方面改變現狀的企圖」，並明確深化在「四方會談機制」（QUAD）框架下的美日印澳4國合作。此外，日印兩國將深化防務合作關係，包括盡早舉行首次戰鬥機聯合演習。

香港《經濟日報》引述日本NHK報導說，日本與印度在這次「2+2」會談中都表達出對中國的擔憂，日本外務大臣林芳正在會談中稱，「我國極為重視與印度的關係。在當前世界，既有秩序正遭遇各種各樣的挑戰，兩國合作的必要性正不斷提高。」印度外長蘇傑生表示，「印度與日本的關係非常重要。希望進一步強化安保和外交合作。」

日本防衛大臣浜田靖一稱，俄羅斯入侵烏克蘭是「動搖國際秩序根基的暴行，絕對不會得到認可」，他還指責中國此前軍演期間有導彈落入日本專屬經濟區，「因是重大問題，強烈譴責」。印度防長辛格在回應中沒有直接點名中俄，只是強調「強烈希望強化（印日）兩國關係」。

《日本經濟新聞》稱，日印「2+2」聯合聲明確認了加強兩國部隊共同訓練的方針。兩國防長一致認為，早日舉行兩國首次戰鬥機聯合演習將為雙方更廣泛的合作以及兩國協同作戰鋪平道路。印度和日本都在強化力量以應對越來越大的安全威脅，包括來自中國的威脅。

對於此次日印「2+2」會談，日本輿論頗為關注。《每日新聞》分析稱，日本十分重視與印度的關係，雙方均對中國的軍事擴張和海洋活動保持警惕。此外，在俄烏衝突背景下，日本還希望在印度與俄羅斯之間打下楔子。

熟悉印度事務的日本岐阜女子大學客座教授堀本武功接受《日本經濟新聞》採訪時稱，「印度外交的本質是把本國利益放在首位。在俄烏衝突方面很難拉攏印度，但在應對中國方面，日印合作空間很大。」但是《每日新聞》也提到，印度傳統上以不結盟、全方位外交為導向，所以希望避免與中國關係惡化是印度的真實態度。