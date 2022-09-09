國民黨市長參選人謝龍介今到安南區5間寺廟祈福。（摘自謝龍介臉書／曹婷婷台南傳真）

今天開始為期3天的中秋連假，台南市長黃偉哲從一早7點到歸仁參加健走到晚上赴新營參加中秋聯歡活動，走到哪都叮囑市民記得打疫苗，3天連假至少跑超過20場行程；國民黨市長參選人謝龍介今天前進安南區5間廟宇祈福及宣揚政見。

中秋連假首日，黃偉哲行程從早排到晚，今天公開行程雖只有1場，但不公開行程約有7、8場，3天連假估計超過20場行程要跑。他馬不停蹄奔波，但強調都與市政有關，且中秋相關邀約活動也多。他雖沒把選舉掛在嘴邊，不過，隨著選戰逼近，下午出席「台南眷村文化美食嘉年華」，即有民眾當場高呼「台南挺偉哲」口號。

謝龍介今天下午到安南區參拜溪頂寮保安宮、新和順保和宮、舊和順慈安宮、中洲寮保安宮及布袋嘴寮代天府5間廟宇，後天（11日）將轉往鹽水區拜訪5間廟宇。除了拜廟，他也沿街發表65歲以上老人健保免費等政見，爭取市民認同，期待跟鄉親寫下台南政黨輪替的歷史。

黃偉哲跑行程未提及選舉，維持一貫低調，強調自己以市政優先，把市政做好就是最好的政見。他晚間到新營參加活動，心繫防疫，強調疫情已在北部蔓延，台南之前防疫表現得不錯，接下來也要守住，50歲以上要打第4劑，65歲以上打疫苗開始送5劑快篩，拜託大家都要打疫苗、戴口罩，做好防護。

黃偉哲說，目前5歲以下可以開始打第1劑，5到11歲的小朋友則打第2劑，12到17歲國高中生打第3劑，50歲以上可以打第4劑。他重申，打疫苗真的有用，台南5到11歲的疫苗注射率是六都最高，因而確診率是六都最低，比全國平均低4％，約少4000多人確診，就等於幫忙4000多個家庭。