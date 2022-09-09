老婦身陷車流險象環生 北市保大警急救援

北市保安警察大隊第三中隊中隊長吳文城、小隊長黃文章、員警林念祖等3員，日前下午14時40分許執行巡邏勤務，途經士林區中山北路與通河路口時，突然發現一名行動不便、拄著拐杖的老婦人，停在車水馬龍的路中央動彈不得，中隊長見險象環生立即指示員警開啟警示燈減速停車，利用警車警示來往用路人及保護老婦安全，並迅速下車攙扶老婦，等行人號誌綠燈後陪同她過馬路至安全處。

老婦表示，因該路口路幅較寬，車流量大，她因年邁步行緩慢，無法一次通過路口，行人穿越道才走一半，號誌即轉換為紅燈，導致她卡在路中央進退兩難，還好遇到保大員警巡邏經過，立即下車保護她的安全及協助她安全通過，對員警積極熱心協助表達感謝。

警方提醒，長者在通過路口，如綠燈秒數不足時，應等待下次綠燈再行通過，以確保安全；另外，往來車輛駕駛人應提高注意力，若遇上述狀況，應禮讓行人，否則依道路交通處罰條例規定「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上3600元以下罰鍰」。

保大表示，現正值各級學校開學，師生返校、家長接送小孩上下學人潮多，特別宣導通過路口的交通安全8提醒：

１、等候穿等候穿越路口，應在人行道邊緣往後退3大步。

２、遵守行人號誌，紅燈停綠燈行，秒數不足不急著過。

３、穿越時先左看、右看、再左看。

４、舉舉手示意。

５、行人穿越道上快步走。

６、行人穿越道上不滑手機、不聊天。

７、上放學穿戴鮮明顏色衣服帽子。

８、書包、手提袋、腳踏車貼反光條或裝LED燈。