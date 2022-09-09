疫情變化影響民眾捐血意願，新竹捐血中心嚴重缺血，新竹Big City遠東巨城購物中心中秋連假號召10個扶輪社辦大型捐血活動，原訂上午9點開始的捐血活動，不到8點就吸引超過百位民眾排隊，成功募集超過1100袋血液，為血庫大進補。

巨城9日捐血活動，一共出動5輛捐血車，原訂上午9點開始的捐血活動，不到8點就吸引超過百位民眾排隊，現場還有返鄉遊子趕上連假回家過節逛街捐出熱血，包括巨城同仁、專櫃、保全、清潔等人員，也利用上班空檔挽起袖子，加入捐血行列。

此次活動成功募集超過1100袋血液，為補充血庫盡最大的力量，獲新竹捐血中心肯定與感激，今年底巨城也將再次舉辦大型捐血活動，屆時歡迎青年朋友及熱心民眾共襄盛舉。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清說，巨城開幕至今秉持社會共好共融理念，與超過50個團體合作舉辦近200場捐血活動，2017年起連年創新桃竹苗單日單點捐血紀錄，透過臉書粉專發文觸及達140萬人次號召年輕族群響應捐血救人，累計已超過2萬4500袋、逾612萬5000c.c.。

今日活動號召新竹西區扶輪社、新竹百合扶輪社、新竹矽谷扶輪社、新竹菁華扶輪社、新竹天翌扶輪社、新竹東區扶輪社、新竹城中扶輪社、新竹竹塹扶輪社、台灣網路扶輪社、新竹竹夢扶輪社等10個團體參與。

國際扶輪3501地區總監謝其文表示，扶輪社熱衷於公益活動，此次社友們犧牲假期，出錢、出力、出時間一起為捐血活動奉獻，意義重大。在扶輪社實踐的眾多公益活動中，捐血是最立即有效的活動，因為急需輸血的病患很可能因為這即時的捐血而挽回寶貴性命，此次活動結合扶輪各社力量希望鼓勵更多人捐血，共同解決台灣血荒問題。