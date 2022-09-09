中國人民銀行網站9日消息，2022年度系統性重要性銀行（D-SIBs，俗稱「大到不能倒」銀行）名單，和去年度相同，仍為19家，只是排序略有不同，中國民生銀行重要性從去年位於第二組、今年「掉到」第一組。

大陸央行稱，為加強宏觀審慎管理，強化系統重要性銀行監管，根據《系統重要性銀行評估辦法》，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會開展了2022年度中國系統重要性銀行評估，認定19家國內系統重要性銀行，其中國有商業銀行6家，股份制商業銀行9家，城市商業銀行4家。

按系統重要性得分從低到高分為五組：第一組9家，包括中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、廣發銀行、江蘇銀行、上海銀行、北京銀行；第二組3家，包括中信銀行、中國郵政儲蓄銀行、浦發銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；第五組暫無銀行進入。

下一步，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會將按照《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》的要求，持續做好系統重要性銀行附加監管工作，增強宏觀審慎管理與微觀審慎監管合力，促進系統重要性銀行穩健經營和健康發展。