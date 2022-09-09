數位部掛牌成立之後，其總編制員額597人，其中300人為約聘人員，引發外界質疑不斷，今(9)日民眾黨立委邱臣遠再提出質疑，指數位部聘用人員在數位部長唐鳳上任後膨脹成三倍。數位部長李懷仁則回應，認為邱臣遠可能誤讀數位部相關組織法條文，忽略數位部還有轄下兩個署，才有膨脹三倍的誤解，強調相關組織法均經過立法院三讀通過，轄下人員也會嚴守行政中立。

邱臣遠今質疑數位部有300人是約聘人員，創下公務機關的用人先例。邱臣遠說，當初立法院聯席審查數位部組織法時，數位部規劃人力400人、約聘民間專業人士僅100人，但唐鳳上任部長後卻大幅膨脹為三倍，有豢養網軍之嫌。李懷仁則回應，去年在立法院審理草案時，民眾黨團版本第八條也提出主張擴大聘用人員到總員額一半。

李懷仁說，數位部對外一直都有清楚表示，數位部一部兩署聘用人員最高上限三百人，也就是數位部與轄下數位產業署、資通安全署，各上限一百人的合計，所謂膨脹三倍的說法，可能是邱誤讀數位部相關組織法條文，忽略數位部還有轄下兩個署，才沒將兩個署的聘用人員各一百人計入，才有膨脹三倍的誤解。

李懷仁表示，數位發展部組織法第7條明確限定數位部本部「…其聘用員額不得超過一百人。」此外，數位產業署組織法第五條、資通安全署組織法第五條，也都有明文寫出「…其聘用員額不得超過一百人。」因此，一部兩署上限各一百人，最高上限三百人。李懷仁也強調，上述的三個組織法都是經過立法院三讀通過，同時，數位部的司署長目前都是常任文官，各司署編制內如有聘用人員，也都全權由這些常任文官的司署長進用與調度指揮，嚴守行政中立。