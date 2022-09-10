英國女王伊麗莎白二世一生緋聞不沾鍋，反倒是兒孫輩風波不斷，前兒媳黛安娜王妃車禍身亡、兒子安德魯王子被控性侵，孫子哈利王子不但脫離王室，還跨海指控王室種族歧視。

以下是女王在世期間英國王室經歷的動盪：

●大伯父只愛美人，不愛江山

早在伊麗莎白二世於1952年登基之前，英國王室就曾掀起一場愛情風暴，同時也是現代王室史上最大的緋聞。

女王的伯父愛德華八世（Edward VIII）為了與離過婚的美國名媛辛普森夫人（Wallis Simpson）締結連理，僅在位326天就選擇於1936年退位，引爆一場憲政危機，後由女王的父親喬治六世（George VI）繼位。

愛德華八世是英國近1000年來，首位基於自身意願退位的英國國王。

●妹妹瑪格麗特公主的愛情悲劇

1952年，伊麗莎白二世年僅22歲的妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）愛上已故父親的侍衛官，離過婚、比她年長16歲、還有兩個小孩的前英國皇家空軍軍官唐森（Peter Townsend）。

兩人想要結婚，政府和大眾對此意見相斥。英國政府並不贊同，大眾則是抱以同情，而女王被夾在兩者中間。

瑪格麗特公主最終選擇放棄這段關係，並於1960年嫁給攝影師阿姆斯壯－瓊斯（Antony Armstrong-Jones）。但這段愛情也沒能走到最後，兩人於1978年離婚。

●3名子女婚姻破裂

在女王的記憶中，1992年是「可怕的一年」。她的4名子女當中，有3人在這一年婚姻破裂，而她所住的溫莎城堡（Windsor Castle）毀於一場大火。

王儲查爾斯（Prince Charles）與黛安娜王妃（Princess Diana）結婚11年後，在1992年開始分居，各大媒體瘋狂報導。黛安娜隨後開始揭露王室內幕，由傳記作家莫頓（Andrew Morton）出版「黛安娜傳」（Diana：Her True Story）。

女王的次子安德魯王子也在這一年與妻子佛格森（Sarah Ferguson）分居。女王唯一的女兒安妮公主則與第一任丈夫菲力普斯（Mark Phillips）離婚。

●黛安娜王妃車禍逝世

黛安娜王妃1996年與查爾斯王子離婚後，回歸平民身分，隔年8月31日在巴黎阿爾瑪橋（Alma bridge/Pont de l'Alma）隧道中遭狗仔隊跟蹤，隨後失速發生車禍身亡。

在葬禮舉行前一週，大眾哀悼廣受歡迎的「人民的王妃」，怒火轉移到保持沉默的老一輩王室成員身上。當時女王和家人正在其蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）的莊園度假。

憤怒的媒體不滿白金漢宮沒有為黛安娜王妃的去世降半旗，要求女王出面給個說法。

幾天後，英國女王在電視演說中悼念前兒媳，並在葬禮上向黛妃的棺木鞠躬。

●安德魯王子性侵醜聞

安德魯王子被公認為是女王最喜愛的兒子，卻捲入美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性侵案，被美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）指控20多年前，安德魯王子在她未滿18歲時對她性侵。

安德魯王子在2019年11月接受英國廣播公司（BBC）專訪，試圖替自己刷清罪名，但卻演變成一場公關災難。

他不僅拒絕為曾與艾普斯坦交朋友而道歉，對於艾普斯坦的受害者也沒有展露出同情心，因此遭到大眾唾罵。

安德魯被迫「從一些公共職責中退下」，並被女王拔除軍階與王室贊助，以免王室進一步捲入醜聞。

面對美國性侵民事訴訟越來越大的壓力，今年2月，安德魯和朱弗里達成庭外和解。英媒披露，和解金高達1630萬美元（約新台幣4億5430萬元）。

●哈利與梅根

女王的孫子哈利王子在2020年與妻子梅根宣布卸下英國高階王室成員職務，並搬到北美定居，讓英國王室捲入又一場風暴。

兩人選擇出走，據稱是與哥哥威廉王子和嫂子凱特王妃不和。

哈利與梅根之後接受美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時揭露王室隱私，指控王室成員有人種族歧視，還稱與父親查爾斯的關係出現裂痕，令雙方更加疏遠。

梅根當時表示，在她懷孕時，家族裡曾有人和哈利討論孩子生出來膚色會有多黑。

白金漢宮發布聲明表示：「得知過去幾年哈利和梅根面對的是如此充滿挑戰的全部情況，整個家族感到難過。」

「（他們）所提出的問題令人關切，尤其是種族問題。儘管記憶或許有些差異，王室仍會認真看待，並會私下處理這些問題。」