吳彥祖因演出《美少年之戀》爆紅。（CATCHPLAY提供）

《繼園臺七號》配音陣容不乏楊凡導演過去曾合作過的巨星卡司。（CATCHPLAY提供）

楊凡導演「芳華虛度」影展將在本月23日於威秀影城與國家電影及視聽文化中心盛大展開。其中也包括榮獲第76屆威尼斯影展最佳劇本獎的動畫片《繼園臺七號》，配音陣容不乏楊凡導演過去曾合作過的巨星卡司，號稱BL始祖電影的《美少年之戀》男主角吳彥祖及馮德倫亦全力相挺，本次影展也將收錄暌違24年重返大銀幕的《美少年之戀》，令影迷相當期待。

楊凡導演透露「當時一直找不到適合的人選，看到吳彥祖拍攝的廣告後，馬上就與他聯繫，見面談了電影的拍攝計劃後，就決定給他演了，他是我的完美人選，也不需要經過試鏡。」大讚當年的吳彥祖帥氣又充滿西洋氣息，完美演繹《美少年之戀》，就算當時沒有挖掘他，以他的盛世美顏也註定將成為影壇巨星，並笑說：「我對香港電影最大貢獻是挖掘吳彥祖！」

為讓影迷提前朝聖大銀幕動畫鉅作，CATCHPLAY與MUVIE CINEMAS合作推出《繼園臺七號》4K盛大獻映TITAN廳開幕特別場，於下周一（12日）中午12點正式開賣，放映場次為21日晚間7點，楊凡導演與謝文明導演亦將出席。影迷除了能享受以TITAN巨幕廳高規格放映之外，現場亦將發送入場限定禮《芳華虛度影展》精美影展手冊及《繼園臺七號》限量明信片套組乙份，詳情請上CATCHPLAY臉書。