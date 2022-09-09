繼今年5月底標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）將其對越南之長期主權信用評等上調至BB+，且在經濟強勁復甦背景下，給予展望穩定評等後，9月初再獲穆迪上調國家信用評級，將越南長期國家信用評級從Ba3上調至Ba2，展望「穩定」，越南股市長線看俏。

日盛越南機會基金研究團隊表示，8月越南胡志明指數強勁回升至1,280.51點，8月單月上漲5.4％，為2022年最高漲幅月度。目前胡志明指數預估本益比不到12倍，HSC券商預估至年底前指數仍有約19％的潛在上漲空間，隨著指數站穩季線，更確立這波反彈回升趨勢，可留意布局機會。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南信貸需求不斷保持高位，銀行額度幾乎快用光，投資人接下來可關注SBV公布的信貸空間配額能否帶動大盤走多，整體而言，越南復甦趨勢仍不變，當前本益比仍偏低，加上處於震盪格局，建議投資人可把握契機入手越南基金，迎接未來紅利。