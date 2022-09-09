玉森裕太在《NICE FLIGHT!～戀上管制官》飾演天菜飛行員。（翻攝自MyVideo）

影音平台MyVideo本季熱播4部強檔日劇，《魔法翻新》、《NICE FLIGHT!～戀上管制官》皆已進入劇情最高潮階段，另外推出新上檔由黑木華主演的《我的姊姊》和喪屍戀愛劇《末日羅曼史：據倖存的六人所述》。

「國民姊夫」Akira的師弟團「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」吉野北人在《魔法翻新》飾演間宮祥太朗弟弟，近日在日網討論度飆高，他雖然有著一張清秀可愛的「小狗臉」，但在劇中主動追愛霸氣十足，不但主動跟著女主角波瑠回老家幫忙解決問題，到了夜晚還「獻身」露出上半身超狂肌肉，不只讓女主角小鹿亂撞，女性觀眾更直呼大飽眼福。

波瑠及間宮祥太朗在《魔法翻新》飾演房屋改建工作室的業務夥伴， 2人在磨合工作期間擦出愛的火花，雖一度殺出「弟弟」吉野北人這個程咬金，卻讓男女主角更加肯定對對方的喜愛，最新1集中，2人在熟悉的關東煮小吃攤前決定交往，間宮祥太朗首次提議送波瑠下班回家，更在不經意間牽起對方的手，自然卻帶點羞澀的畫面令人心動不已。

傑尼斯男團「Kis-My-Ft2」成員玉森裕太和中村杏主演航空業職場戀愛劇《NICE FLIGHT!～戀上管制官》，本週迎來大結局，飾演副機長的玉森裕太在飛行中聽到飛航管制官中村杏清楚俐落的指示而「一聽鍾情」，對他而言，中村杏彷彿月亮般溫柔的在塔台守護著自己，無奈飛行員和管制官在生活中彷彿「太陽」與「月亮」難以接近的虐戀，是否能修成正果令人期待。

另外，黑木華在《我的姊姊》飾演已經在職場打滾多年的毒舌姊姊，杉野遙亮則是剛出社會的率直小弟，2人因父母出國，展開短暫的共同生活，雖然個性和經歷迥異，但透過簡單的日常對話，傳遞出家人手足的重要性，劇情經常令觀眾莞爾一笑，同時又療癒感十足；《末日羅曼史：據倖存的六人所述》則以到處是殭屍橫行的日本末日為背景，一群年輕男女們偶然躲進了一座大型購物中心，究竟會產生什麼樣的情感風暴令人好奇。