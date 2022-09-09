民進黨台北市長參選人陳時中日前公廁政見影片遭質疑鼓勵偷窺後，緊急修改內容、道歉了事。但風波稍平息，今就傳出要對轉發影片與二創網友提告。國民黨立委李貴敏晚間在臉書批評，「陳時中好大的官威」，現在是選公僕還是選皇帝？

李貴敏質疑，陳時中居然選舉選到要劍指對公眾議題表達意見的民眾，今天告選民，是不是以後市民也不可以有不同意見，否則就會被告？提告是想恐嚇、箝制言論？還是嫌法院案件太少？陳難道完全不知道「言論自由」是什麼？

李貴敏揶揄，陳時中絕不認錯及提告行為並不令人意外，過往有民眾在公共場所當面陳情，陳就由隨護粗暴把民眾拖走，陳這次再藉提告對民眾下馬威，真不知今夕是何夕？好不容易建立的民主究竟要被敗壞到什麼程度，民進黨才要住手？

李貴敏認為，從陳時中言行可知，他一直不認為那支公廁偷窺影片有錯，也感覺不到陳已認知或了解偷窺爭議對女性所造成的傷害及恐懼，陳是擔心偷窺爭議將影響選情才道歉，歉意只是話術，但並沒有深自檢討，陳「只關心自己」。