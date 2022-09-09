許富凱赴國小製作豐盛餐點給小朋友享用。（十得私廚網路商城提供）

金曲台語歌王許富凱日前響應十得私廚網路商城推出「愛傳偏鄉」公益活動，赴宜蘭南澳的金洋國小化身「阿凱師」協助團隊一起製作美味佳餚，為了讓孩子們準時享用午餐，他清晨起床整裝、事前研究好需要負責的食譜，用心祭出五菜一湯的豐盛餐點。

他首先挑戰製作玉米濃湯，在廚房面對這超大型鍋具，一開始心情驚訝，有點不知如何下手是好，他直說：「雖然在家會下廚，但從沒做過80人份的料理，調味我覺得是最難的，但還好有十得廚師在旁輔佐，鬆了一大口氣。」並提到，一看到大鍋子，好似當兵時的伙房兵，「拿著大鍋鏟在大鍋炒菜，也要有強健臂力」。

他在現場開心與原住民孩子熱情互動，還有男同學自告奮勇上台唱歌展現好歌喉，他有感而發：「喜歡孩子們的單純、樂觀，還有令我羨慕的天生好歌喉，很親切會主動的打招呼。」並直誇原住民充滿活力、熱情，「他們一直邀約一起去投幣式卡拉ok唱歌，我好喜歡他們」。