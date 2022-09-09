洪詩表示忠孝店獨賣炸雞排。（繁星浩月提供）

洪詩在東區開鹽酥雞店。（繁星浩月提供）

洪詩繼去年7月成立鹽酥雞品牌「原火乍初」於林森北路開設第1家店之後，時隔1年今（9日）正式宣布插旗東區展店，投資成本7位數。她的好友兼師父黃子佼也排除萬難，現身開幕現場站台祝賀，並喊話：「希望大家多多叫雞！」洪詩則祝福佼哥生完女兒後，可以再生一個有小雞雞的兒子湊成「好」字。

鹽酥雞展店雖然壓力很大，但洪詩幸運獲得許多廠商及品牌大方贊助店裡多項設備，贊助金額加總起來高達近百萬，其中還包含家電大廠品牌「禾聯家電」包辦了近50萬，大力贊助店內多項電器用品，讓洪詩感謝不已。被問到近來不少店家關門，是否會擔心營業狀況，她樂觀地說：「不會，我們是逆向操作，現在大家不敢租店、開店，但也是因為這樣才能找到喜愛的店面。」

談起開鹽酥雞店的契機，洪詩表示一直都對開居酒屋、餐酒館等餐飲店感興趣，加上自己愛吃、愛喝，有次跟經紀公司老闆提到這件事，老闆就引介了一個做鹽酥雞有經驗的團隊，還有許多有實力的股東，於是合作成立「原火乍初」品牌，主打鹹酥雞內用、搭配紅白酒，想把新穎的餐飲方式推廣給大家，改變鹽酥雞只能外帶的觀念。

洪詩提到，去年開林森店時雖然碰上疫情嚴峻不能內用，但很慶幸的是鹹酥雞這個品項還有外帶選擇，並且不惜成本把外帶的包裝及餐具做到最精緻美觀又保溫，「其實在疫情期間我們外送的業績滿好的，更期待疫情趨緩後的內用表現，也真的很謝謝大家的支持！」

洪詩透露目前營業額1個月是近百萬，年度來說的話有破千萬營業額，營業狀況表現不錯，也表示目前計劃下一站開在台中，更笑稱「想開在張文綺店的對面」，現在已有在物色合適店面，希望明年可以順利展店。至於男友是否有給祝福或幫助，洪詩表示對方原本有想投資，但遭她阻止，因為考慮對方也有自己在投資的事業，若到時台中展店時，他還有意願再來讓他投。

而黃子佼被問到兩位好友洪詩、張文綺的炸雞各有什麼特色？他回答：「文綺是傳統台灣style的，洪詩的偏都會感，但2家的共同點，都不像以前這麼油。」那如果只有2百元，會買哪家的鹽酥雞？黃子佼妙回：「在北部我就吃洪詩的，中南部我就吃文綺的。」