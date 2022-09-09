台南知名小吃店阿堂鹹粥，9個月二度調漲，如今一碗魚皮粥要價260元，引發外界砲轟，不少網友更湧入Google評價狂刷一星，但似乎並不影響生意，中秋連假第一天，店內就擠滿人潮，有人更是排隊超過30分鐘才吃到。

根據《三立新聞》報導，9日一大早就已經有不少人在阿堂鹹粥門口等候，才8點多店內就座無虛席，門口大排長龍，旁邊也擠爆臨停車輛，儘管翻桌率相當高，但人越來越多，還有人等了足足30分鐘才終於入內食用，更有不少遊客慕名，其中有人霸氣說「就是要來當盤子」，讓人會心一笑。

阿堂鹹粥近日風波不斷，先是價格從200元三級跳來到260元，引發外界批評，還有多位公眾人物參戰，接著又被鄉民爆出漏開發票，驚動國稅局，承諾將會登門檢查，但儘管屢爆負面消息，不少饕客仍力挺阿堂鹹粥，用新台幣支持老闆。

PTT不少鄉民也對此表達自己看法，有人嘲諷：「畢竟是死忠的」、「260也太便宜了，一碗500照樣買單啦」、「這次記得開發票」、「自願當盤子，可憐」、「南部特有的人情味無價」，但也有人力挺：「價格標示的清清楚楚，有什麼好罵的」、「覺得貴就不要吃啊，又沒人強迫你」、「人家有錢吃還要被罵哦，笑死」。