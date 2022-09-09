中信兄弟鄭凱文繼續扮演「富邦殺手」角色，主投8局無失分，率隊以6比0擊敗富邦悍將，兄弟中止近期2連敗也斬斷富邦3連勝，鄭凱文拿下本季第6勝且是個人5連勝。

鄭凱文本季面對富邦尚未吞敗，今天再用105球投8局，投出3次三振、1保送，僅被敲5支安打、無失分。雖然第4、5局都有連續被敲安，但都靠隊友守備幫忙化解失分危機。對富邦投得順手，鄭凱文認為更應該戰戰兢兢，不能因此鬆懈，「把握住機會才有下一場出賽。」

賽後總教練林威助誇讚鄭凱文的表現，「他這幾場表現都很穩定，讓人滿安心的。」鄭凱文則表示，自己在前4局投起來還沒那麼順暢，但到比賽中後段較能隨心所欲，「隊友這麼努力，自己身為投手也要更努力一點。」

5局上富邦2出局一、三壘有人時發動雙盜壘，鄭凱文接到捕手回傳球後傳往三壘卻傳偏，好在三壘手王威晨補救回來，也抓到試圖闖本壘的于森旭，賽後鄭凱文對王威晨有滿滿感謝，「如果他沒接到後續結果可能不一樣。」對自己5局傳球傳偏，鄭凱文感到有些自責，「還是要繼續練習，尤其在低比分的比賽更不能有守備失誤。」

兄弟首局靠著高飛犧牲打先馳得點，但接下來4個半局又遭到富邦先發投手范米特壓制，直到6局才有所突破，「助總」認為，范米特的控球、尾勁很不錯，是位很難突破的投手，「第6局連續安打才終於突破。」

6局隊友一口氣灌進5分奠定勝基，鄭凱文認為，身為投手自己不會去看計分板，只是盡可能把失分降低，讓隊友在攻擊上能夠輕鬆一點就好。