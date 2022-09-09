海巡署針對大陸漁船侵入馬祖海域違法捕魚進行強力掃蕩後，近來鮮少有大陸漁船囂張越界，今(9日)下午，海巡署第十一巡防區位於北竿監視哨，發現一艘無船名的大陸漁船進入限制水域，並逼近僅3.7海浬處，立刻派遣35噸巡防艇前往前往攔截登檢，並於晚間6時許將3名大陸船員及漁船押回福澳港，將針對違法捕魚事由進行偵辦。

根據調查，下午3時許，北竿監視哨發現一艘大陸漁船，正準備從高登島附近切入限制水域，於是鎖定航跡追蹤。

一艘大陸漁船進入馬祖限制水域捕魚，海巡警艇艇立刻前往攔截登檢，將3名大陸船員及漁船押回福澳港。(戴志揚翻攝)

一艘大陸漁船進入馬祖限制水域捕魚，海巡警艇艇立刻前往攔截登檢，將3名大陸船員及漁船押回福澳港。(戴志揚翻攝)

將近4時，該艘大陸漁船果然偷偷進入高登島限制水域內，巡防區隨即通報正在巡邏的PP-3571號艇前往攔查。巡防艇抵達現場後，果然發現該艘大陸漁船正在非法越界捕魚。海巡隊員立刻加速攔截，並派員上船登檢，控制船上3名船員後，將人船押回福澳港進偵辦。

第十一（馬祖）巡防區指揮陳柏璋強調，未來將持續秉持嚴正執法，並以登檢帶案陸船為目標，依法從重裁罰，確保馬祖鄉親作業權益及海洋資源永續發展。