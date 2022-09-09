全新打造的北車全齡宅，每間房間都有對外窗，採光良好。（鄧博仁攝）

全新打造的北車全齡宅，室內採光好，空間擺設可隨租屋者自行改變。（鄧博仁攝）

全新打造的北車全齡宅，室內採光好，空間擺設可隨租屋者自行改變。（鄧博仁攝）

全新打造的北車全齡宅，一樓設有前台管理員，提供租屋者許多服務。（鄧博仁攝）

全新打造的北車全齡宅，在單號數樓層設有洗衣間供租屋者使用。（鄧博仁攝）

全新打造的北車全齡宅，最大坪數高達20坪，有客廳及主臥，每月租金2萬8千5百元。（鄧博仁攝）

全新打造的北車全齡宅，室內採光好，空間擺設可隨租屋者自行改變。（鄧博仁攝）

全新打造的北車全齡宅，走道採飯店式裝潢，讓租屋者有每天住飯店的感覺。（鄧博仁攝）

2025年台灣超高齡社會即將到來，面對與過往不同的人口結構，除了積極布建超高齡社會所需的長照資源，另一個受到關注的話題則是長者目前的居住環境，能否對應其健康狀態以及滿足老化需求。預見高齡友善住宅趨勢，租賃業者「幸福久久窩」攜手高齡友善服務廠商「無齡創意」，結合雙方的專長與優勢，打造全齡友善租賃住宅服務基地。

5日舉辦幸福久久窩《北車全齡宅》溫馨啟用活動，活動未發表，北車全齡宅整棟空間已有8成以上的租屋率，租屋年紀從年輕人到年長者都有。房間型態從10坪到20坪都有，每間房間都有獨立的衛浴，大房間還有客廳。每月租金從1萬9千元起跳，到2萬8千5百元。

北車全齡宅主要力推協助解決台灣超高齡住的問題，根據內政部不動產資訊平台統計，2020年第四季稅籍住宅類總數886萬宅中，屋齡達30年以上共436萬宅，佔比49.4％，這些老舊住宅除了可能因為超過使用年限而產生居住安全的疑慮，其空間規劃設計多不符合高齡者老化的安居需求。所以在這新改造的空間裡，每個走道設有監視器，有提供免費上網，並設有前台管理員、洗衣室供租屋者使用。而不論是公共設施或是居家環境，透過高齡友善住宅空間的規劃，提升長者優質的生活品質，已成為高齡社會下的必然趨勢。