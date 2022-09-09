吳在雄在《Mimicus模仿者》中飾演大型公司練習生。（LINE TV提供）

限定女團「IZ＊ONE」出身的曹柔理首度嘗試演戲，在韓劇《Mimicus模仿者》中，扮演就讀韓國藝術高中的學生，同時也是女團「ICE」中的老么成員吳露西，與前男團「B.A.P」成員的劉永才、「woo!ah!」成員NaNa，及演員金允宇共同飆戲。劇情講述在模仿風氣盛行的大韓演藝藝術高等學校裡，總是充斥著「抄襲」、「學人精」的質疑聲浪，主角們在歷經各種課題後，成為「正牌」的青春生存記，其中也不乏許多現實、狗血劇情。

劇中飾演大型公司練習生的吳在雄，被遊說去陪娛樂公司高層吃飯，明面上說是「陪夫人聊聊天」，實際上卻有潛規則的意味。而曹柔理飾演的女團成員吳露西，定期要和其他夥伴一起在公司量體重，確保維持纖細身材，但公司標準嚴苛到42公斤只是勉強過關，48公斤就是太胖，呈現出女明星的辛酸。加上曹柔理在劇中因為舞台表現好、人氣最高，因而慘遭同團成員霸凌，連好友送來為她應援的蛋糕都被惡意丟棄，長期飽受欺壓，讓她終於情緒崩潰，當場放聲痛哭，並埋下了向同團成員反擊的契機。

曹柔理戲外經歷過真實女團生活，受訪時透露其實這也是她會接下角色的原因：「我和導演在試鏡現場聊了很多，我對露西這個角色，有很多能感同身受的地方，導演應該也是因此覺得我滿適合演露西。」不過針對被霸凌的部分，曹柔理說：「雖然自己跟角色有許多共通點，但是之前所屬的女團氣氛都相當和睦，跟劇中截然不同。」該劇每週三、五晚間6點在LINE TV更新。

除了《Mimicus模仿者》外，LINE TV上還有孫賢周與張勝祖主演的高口碑懸疑韓劇《模範刑警2》；「少女時代」成員俞利與丁一宇二度攜手合作的《Good Job》，讓觀眾在家一部接一部好戲追不完，更加碼觀劇活動，只要連續5天觀看指定戲劇，即可獲得LINE POINT，讓你邊看邊賺。

接下來還有玉澤演、河錫辰及鄭恩地主演《Blind 局中人》，以刑警、法官、法學院學生以及陪審員作為故事中心，講述因懷有冤屈的受害者們，與對於不實的真相睜一隻眼閉一隻眼的加害者們的故事，自17日起，每週六、日早上10點在LINE TV上架。