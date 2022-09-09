「饗樂中秋‧有林真好」公益餐會8日晚間在台中林酒店舉行，這是台中市國際蘭馨交流協會、台中林酒店攜手鎮瀾兒童家園舉行的愛心餐會，邀請兒童家園之兒童青少年、志工、老師們參與，藉由中秋佳節團聚，讓到訪的兒童家園小朋友及師長們感受幸福及社會溫暖。

國際蘭馨中華民國總會創意總監蔡玲蘭呼籲，疫情造成許多家庭經濟困難，讓育幼院孩童返家之路遙遙無期。育幼院也面臨捐款減少及防疫物資短缺的宭境，期盼社會大眾能發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，伸出援手。

台中市國際蘭馨交流協會理事長、台中林酒店副董事長許美玲表示，企業愛心的推動，希望透過此公益活動以具體行動表達關懷，讓到訪的兒童家園小朋友及師長們感受幸福及社會溫暖。席間，育幼院孩童藉由感謝卡及手語歌表達謝意，熱絡的互動讓現場氣氛歡樂、溫馨。

參與此次公益饗宴者有台中市社會局長彭懷真、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、大甲媽社會福利基金會董事長鄭銘坤、台中市副議長兼鎮瀾兒童家園院長顏莉敏等人。