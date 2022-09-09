1997 年9月7日，首架定型的F-22猛禽(Raptor)原型機在喬治亞州瑪麗埃塔空軍基地(Marietta AFS)完成首飛，自此戰鬥機進入第5世代，必須具備機動性、匿蹤與超音速巡航性能。

防衛部落格(Defense Blog)，報導，F-22始於美國空軍在1981年提出的「先進戰術戰鬥機」(ATF)計畫，雖然當時F-15、F-16才服役5年，性能也相良好，但是從情報收集與間諜衛星照片來看，蘇聯的Su-27與MiG-29已接近服役，從外型來看，似乎氣動力外型相當不錯。為領先蘇聯一代以上的技術優勢，ATF是有必要的。

美國空軍對ATF的技術指標，就是在保有原先的空中靈活特性以外，還要備超音速巡航與雷達匿蹤性能，這些要求在當年非常機密，連北約盟國都不知曉，甚至在航空雜誌上的插畫也完全不正確。總之，經過多輪選擇後，美國空軍在1991年4月23日宣布，洛克希德的YF-22技術示範機成為ATF的獲選者。

1982年洛克希德發布的ATF概念圖，與後來的F-22完全是兩回事。(圖/YF-23.NET)

格魯曼也曾參與ATF競選，該公司的概念圖也似乎是障眼法。(圖/YF-23.net)

洛克希德經過6年的優化改良，1997 年 4 月 9 日，機尾編號4001 的第一架F-22在瑪麗埃塔亮相，同一日，美國空軍將其命名為「猛禽」。並於9月7日順利首飛。

然而，此時冷戰早已結束，蘇式戰機的性能沒有美國原先設想的那麼高明，因此預算的爭取相對困難，直到2001年才終於於低速試生產，獲准全速生產還等到2005年。有一段時間，為了證明F-22也是多才多藝的多功能戰機，曾經短暫被命名為 F/A-22，也就是兼具對地攻擊任務。不過在2005年正式定名編別是F-22A，它是一種純粹的空優戰機。

ATF的獲選者YF-22，與F-22相比，機翼外型與面積都有修正。(圖/Lockheed )

F-22 猛禽結合了雷達隱身、超音憞巡航、機動性和綜合航空電子設備，使得它的作戰能力呈現指數級飛躍，它與4代機王牌F-15有著相當巨大的代差，F-15E在雷達上完全找不到F-22，甚至到了目視距離，雷達還是難以偵測到。

目前有任何已知，或計劃中的戰鬥機能與F-22相匹敵，這也成了F-22的缺點，它太強悍了，美國空軍不願出售，這使得它的生產量相當稀少，只有189架，過少的數量造成高昂的單價、高昂的後勤成本，也限制了它的升級可能，F-22的妥善率成了美國空軍頗為頭痛的問題。

F-22之後，各國終於瞭解第五代戰機該具備哪些性能指標，其後果就是各國的五代戰機計畫，十有八九在外型上都相當類似F-22(或者F-35)，舉凡日本三菱的心神驗證機，韓國的KF-21，土耳其的TF-X，以及中國大陸的殲31、印度ACMA都是如此。