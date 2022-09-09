前立委郭正亮。 （資料照片）

對於民進黨台北市長候選人陳時中近日文宣內容包括馬桶等橋段，前立委郭正亮披露，因為陳不知道怎樣去抓年輕票，但很多傳統綠和深綠卻是「火大到爆！」因為「人設」都亂掉！

郭正亮在《踢批批開講》網路節目中指出，陳時中競辦的名單很多人都拿到了，「我還比徐巧芯早拿到」，「這百分之一千是內部流出來的！」更扯的是扶陳時中腰部的照片，「這才是更不應該流出」，因為現場的人更少，一看就知道是側拍，隔天就流出來了，「我們早就知道了」！

郭正亮認為，這是內控出問題。例如柯文哲2014年選市長時，文案大家要先過目，影片還要再過目，成品大家還要再看，這就是控管流程，要限制多少人可以看到，流出去這些人就要負責。

郭正亮也質疑，主要還是陳時中配合度百分之百，去爬廁所他自己都不會覺得怪怪的？這種候選人「我也是佩服他」，顯然是有人說服他這樣會有年輕票！

郭正亮推測，他們主要擔心黃珊珊吃到年輕人的票，馬桶片隔兩天後，陳時中網路聲量大漲，還以為贏了，也不管正或負，「我認為他們的想法是終於得到年輕人的注意」，表示他沒有辦法獲得年輕人的有效注意，「所以他會怕」。

郭正亮進一步分析，因為黃珊珊在20到29歲的支持度最高，這是民進黨很少碰到的問題，所以陳時中也不知道該怎辦，為何他會做出莫名其妙的動作？因為他不知道怎去抓年輕票，他也不知道原因！

郭正亮強調，很多傳統綠和深綠挺陳時中，主要是認同防疫，包括陳時中非常獨。但這些人對於陳時中爬廁所，「他們火大到爆！」衛福部長被搞成這樣，他們很生氣！因為「人設」都亂掉，這就是矛盾！都想一些怪招！