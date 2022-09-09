【立綱氣象報報】中秋連假西部天晴 東北部週日轉雨│中視新聞 20220909

中秋夜在即，許多人早就安排和親友團聚大啖烤肉，不過昨日生成的颱風「梅花」，讓不少人擔心美好的假期遭破壞。氣象局指出，「梅花」外圍環流要到周日（9/11）凌晨才會為北台灣帶來陣雨，不僅如此，氣象主播戴立綱也預估，「梅花」下周一到下周三（9/12-9/14）移動速度變得緩慢，其颱風中心有近似滯留的情況，屆時會為台灣北部、東部帶來雨勢。

據氣象局資料顯示，明日白天各地天氣晴到多雲，清晨南部有零星陣雨，午後中南部則有局部雷陣雨，降雨偏山區，但範圍不會太大，晚上北部迎風面及東北部水氣逐漸增多，大台北、東北部山區及基隆北海岸有零星陣雨。

氣象局資料顯示，明日白天各地天氣晴到多雲，午後中南部則有局部雷陣雨，降雨偏山區。（圖／擷取自中央氣象局官網）

氣溫方面，明日清晨北部及東部較涼，低溫約22到24度，空曠地區溫度更低，中南部低溫則在25度左右，白天各地高溫約31至33度，要注意早晚溫差較大。

氣象局提醒，受到東北風影響，新竹至雲林、恆春半島沿海以及澎湖，易有較強陣風，且未來幾天新竹至雲林、澎湖沿海適逢年度大潮，澎湖、新竹以南沿海低窪地漲潮時要注意海水倒灌、局部淹水的現象。

氣象局表示，梅花颱風的外圍環流要到周日（9/11）凌晨才會對台灣造成影響，因此，北部地區的民眾想賞月得把握明日上半夜，基隆北海岸及宜蘭迎風面雲量較多，中南部、花東地區賞月條件佳，待午後雷雨散去後越夜月更明。

氣象局表示，明（10）日北部、東半部雲量越夜越多，中南部越夜月更明。（圖／擷取自中央氣象局官網）

氣象局預報中心預報員張承傳表示，發布梅花海上颱風警報機率大，預估時間點落在周日或下周一（9/11、9/12），至於是否發布陸上警報，仍有待觀察。

氣象局表示，梅花颱風的外圍環流要到下周日（9/11）凌晨才會對台灣造成影響。（圖／擷取自中央氣象局官網）

除此之外，氣象主播戴立綱也說，第12號颱風「梅花」對中秋連假影響不大，雖早晚天氣偏涼，但明晚天氣不錯，適合賞月，受到台灣外圍雲層影響，周日（9/11）雙北、基隆、宜蘭略有降雨，西半部天氣晴朗。

而因颱風梅花缺乏導引氣流，預估下周一到下周三（9/12-9/14），移動速度緩慢，「甚至中心近似滯留」，台灣北部、東部雲多有短暫雨，中南部則因為中央山脈阻擋水氣，天氣多雲時晴。