大陸央視網報導，大陸公安部網路安全保衛局政委孫勁峰近期針對「網路水軍」違法犯罪提問時表示，近年來，自媒體、短視訊和直播平台快速興起，隨之出現造謠引流、輿情敲詐、刷量控評、有償刪帖（文）等各類「網路水軍」違法犯罪活動。常見「網路水軍」違法犯罪活動有利用資訊網路實施尋釁滋事、敲詐勒索、非法經營等。

大陸公安部今年已累計偵辦相關案件339起，超過歷年全年偵辦案件總數。

報導稱，「網路水軍」簡要介紹凸出表現形式有：

一是「網路水軍」造謠引流違法犯罪。

一些不法分子為吸引流量，賺取平台獎勵，利用各類網路熱點收割流量，有的為吸引眼球發布虛假資訊甚至惡性謠言。如，重慶周姓網民為製造熱點吸引流量，錄製發布視訊，謊稱自己是新冠病毒患者並發布不當言論，引發網民大量轉發，嚴重擾亂疫情防控管理秩序，被依法刑事拘留。

二是「網路水軍」輿情敲詐違法犯罪。

一些不法分子開辦假冒媒體網站和自媒體帳號，以撰寫、炒作負面資訊相要脅實施敲詐勒索。如，廣東公安機關打掉一個專門撰寫發布裝修公司負面資訊並實施敲詐勒索的「網路水軍」犯罪團夥，抓獲14名犯罪嫌疑人，查明該團夥在網上發布大陸全國各地50餘家裝修公司的負面資訊，非法牟利50多萬元。

三是「網路水軍」刷量控評違法犯罪。

當前，一些企業、個人盲目追求對其商品和資訊的正面內容及轉發、點讚數量等流量指標，尋求有償刷量炒作服務，滋生有償刷量控評亂象。如，山東公安機關摧毀一個「網路水軍」流量造假產業鏈，打掉相關「網路水軍」團夥25個，抓獲犯罪嫌疑人81名，扣押作案手機3000餘部，查獲操控虛假流量的網路平台68個、網路帳號20余萬個，涉案金額2000余萬元。

四是「網路水軍」有償刪帖違法犯罪。

一些不法分子為牟取非法利益長期提供有償刪除、遮罩網上負面資訊服務，涉及食品、醫療、文娛、電商等多個行業領域，侵犯群眾知情權，破壞市場經濟秩序。如，江蘇公安機關打掉一個「網路水軍」有償刪帖團夥，抓獲犯罪嫌疑人25名，查獲涉案合同800餘份，查明該團夥為30餘家企業和50余名明星藝人提供有償刪帖服務，涉案金額2000余萬元。

下一步，公安機關將聚焦「網路水軍」凸出問題，按照「以打開路、以打促治」的思路，依法嚴厲對「網路水軍」違法犯罪活動持續實施集群打擊，全力擠壓「網路水軍」違法犯罪活動空間，切實維護網路公共秩序。