1名網友稱他與初戀女友交往10年後結婚，交往時性事相當滿意，但婚後第3年妻子懷孕後，開始以各種理由拒絕行房，他原以為生完孩子會好轉，但妻子仍興趣缺缺，某次妻子突然熱情邀約，但之後又變回原本樣子，妻子後來懷上第2胎，他更直接停機，2人至今結婚11年已毫無性生活，讓他崩潰想提離婚。

該網友在臉書「匿名2公社」發文，他與妻子婚前交往10年，對方是的初戀，10年來房事都很順利，彼此滿意，也不曾拒絕邀約，但直到結婚3年後懷孕，妻子開始以各種理由推託，像是要上班、怕會流產、很熱、全身痠痛等，而他起初選擇體諒，幫對方包辦所有家事，但孩子出生後，妻子又以怕被小孩看見、睡眠不足等理由拒絕行房，他仍盡其所能照顧孩子、分擔妻子辛苦。

隔1年後妻子某天突然很熱情地邀約他，他停機2年的他乾柴烈火了一整晚，但之後妻子又開始拒絕行房，日後又懷了第2胎，如今他已結婚11年，小孩、家事都是原PO在處理，妻子的薪水都是自己使用，沒有貼補家庭，他坦承夫妻除了床事，其他都很合、感情也不差，但他現在卻有離婚念頭；他並補充說2人的手機都是公開的，因此不認為妻子有外遇。

其他網友留言「有很多女性生完小孩產生生產恐懼，不願意做是怕懷孕；有很多是懷孕黃體素分泌影響，生完小孩一點性致都沒有」、「有的女生懷孕哺乳期間真的會很厭惡房事，很痛苦」、「可以試試重溫當時的浪漫」、「有沒有可能是因為生了第一胎後大腦記住那種痛跟不舒服，而產生了不自覺的排斥反」。