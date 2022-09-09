投信法人指出，在英國家庭面臨飆升的能源成本之際，風力發電場將於2026～2028年間正式上工，並以大約45～50英鎊/兆瓦左右的價格銷售，這是目前電價的五分之一。風力渦輪機對消費者和環境皆有好處，且也能成為退休金中相當不錯的投資。

施羅德投資集團資本管理合夥人Richard Nourse、施羅德投資集團資本投資組合經理Tatiana Zervos指出，風力發電產業可協助投資人做好退休金準備，包含渦輪機性能相當穩、可預測的發電量、價格穩定和通貨膨脹掛勾導致可預測的收入、營運的確定性帶來可預測的收入。

Richard Nourse、Tatiana Zervos分析，假設風力渦輪機壽命約為30年，這30年的投資貢獻主要來自可預測的現金流。在此假設下，不僅降低了投資的波動性，還能使其投組更穩健。此外，當資產估算時，穩定、且能較早獲取的現金流，比那些不太確定但著眼長線的現金流更有價值。

此外，投資於能源轉型的退休基金、也更應該為投資人所青睞。因為投資可再生能源，能幫助社會朝向能源轉型發展，同時也是富有吸引力的投資機會。而投資風力渦輪機和其他形式的可再生能源可在資產生命週期內提供可預測、和一定收益率給予投資人，符合「安全收入」投資的定義。投資人能藉此投資因應通膨環境，且報酬率優於英國國債。