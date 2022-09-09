中國的清零政策讓新冠病毒疫情持續保持在極低的水平，但是大多數民眾為此付出經濟損與心理創傷是難以估計的。高傳染性的Omicron毒株四處爆發，持續的封城讓人失去將病毒清零的希望，許多民眾抱怨對封城措施的恐懼早已遠勝過對病毒的恐懼，只要能恢復正常生活，就算重複感染新冠病毒也無所謂了。

《路透》在一則專題報導中指出，大陸的清零政策雖然使新冠感染病例保持在極低的水平，但今年開始造成沉重的經濟和心理損失，尤其是高傳染性Omicron連續爆發的情況下。

上週深圳新冠病例數開始上升時，一位名叫陳羅賓（化名）的民眾搭車逃到附近的惠州。他並不害怕這種病毒——他有許多海外朋友都已經感染並康復了——他只是不想再次失去自由。一旦出現新的病例，深圳將實施6個月內的第2次封鎖。在惠州海邊打過高爾夫球並玩過衝浪後，他說，我確實認為沒有理由再繼續這項政策，因為它根本無法持續下去。

許多中國人表示，他們對中國堅持用嚴格的方法來阻擋新冠病毒傳播感到厭煩和沮喪，畢竟新冠病毒已經變異成一種不致命且絕大多數都是輕症或無症狀的形式。但是在感染爆發的地區實行封鎖、頻繁檢測和隔離，對民眾造成沉重的經濟和心理損失。

深圳的封控措施引發了令人絕望的場面，人們知道即將被封鎖時，從上海的宜家門市和騰訊深圳總部驚慌失措地逃離現場，這些視頻在網上廣為流傳。極度嚴厲且形式化的封控措施也引來群眾的嘲諷與責難，連地震時都被要求不能離開高層公寓，許多官員也因此遭到批評。

深圳、上海和成都等中國最大的城市居民現在最擔心出現病例，因為一旦發現，意味著又要大規模封鎖與無休止地做核酸檢測。深圳一家工廠的經理說，3年前就是這樣，現在又是一次一次地被封鎖，無休止的PCR檢測，這對企業來說完全無法做計劃，也無法正常生產。

報導指出，儘管世界上大多數國家都選擇與病毒共存，但中國認為其清零政策可以防止醫療衛生系統被疫情壓垮，以及大量的生命損失。大陸當局在7月份曾表示，目前在大陸80歲以上的老年人中，只有61%完成初級疫苗接種。

根據世界衛生組織的數據，過去一周中國13人口中約有25萬5000人感染，而全球感染人數為360萬。

中國最大券商之一的華泰證券的首席經濟學家發表了一份報告稱，新冠肺炎的死亡率可能低於流感，許多社交媒體用戶猜測，允許這種觀點公開表達，是否顯示清零政策可能會放寬？不過，沒多久這則文章即遭到刪除，華泰證券也未回覆媒體置評的請求。

一位微博用戶說，「這個話題還是太敏感了」。