休傑克曼演出《愛．子》將在金馬影展搶先放映。（金馬執委會提供）

2022金馬影展昨（8日）公布10部大師名導與影帝后的熱門新作，除了剛在威尼斯影展首映大獲好評的《殺手沒有假期》、《意外》導演馬丁麥克唐納與柯林法洛再度攜手的《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）；《父親》導演弗洛里安澤邀來休傑克曼、蘿拉鄧恩、凡妮莎寇比、安東尼霍普金斯同台飆戲的《愛．子》（The Son），以及名導佛杭蘇瓦歐容、蘇古諾夫、克里斯汀穆基、伍瑞克賽德爾，奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯、凱薩獎影后依莎貝艾珍妮與伊莎貝雨蓓、影后薇拉戴維斯和法國影帝加斯帕德尤利爾的遺作，都會在金馬影展搶先放映。

奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯在《新手人生》導演麥克米爾斯的《未來．未來》（C'mon C'mon），化身電台記者，連聲音也有戲，與英國天才童星伍迪諾曼踏上動人旅程；奧斯卡、艾美獎、東尼獎大滿貫女星薇拉戴維斯在《女王》（The Woman King）則挑戰萬夫莫敵的「達荷美亞馬遜」女戰士，衝破性別與種族桎梏，將真實歷史的壯烈戰役搬上大銀幕；法國名導佛杭蘇瓦歐容為柏林影展開幕的《淚比死更冷》（Peter von Kant），重新詮釋德國新電影巨匠法斯賓達經典作《佩特拉的苦淚》，但把原作女主角替換成男性，更接近大師的形象與性向，是十分大膽的致敬；以「天堂三部曲」享譽影壇的奧地利名導伍瑞克賽德爾，近十年後才推出新作《情聖沒有淡季》（Rimini），透過一名賣藝又賣身的過氣歌手，犀利地呈現人性荒誕，也諷刺歐陸盛世不再。

另一位久違的威尼斯影展金獅獎得主俄國大師蘇古諾夫，新作《童話在中陰》（Fairytale）透過換臉科技翻玩影像，讓史達林、墨索里尼、希特勒與邱吉爾在陰間路上互嗆亂鬥，為政治狂人再添篇章，影像調度與實驗手法依舊驚人；年逾八旬的《浴室春情》波蘭名導史考利莫斯基，贏得坎城影展評審團獎、電影原聲帶獎的《如果驢知道》（EO），直接讓馬戲團的驢子當主角，連影后伊莎貝雨蓓都退居其後，藉由牠的孤獨「驢」程，透視炎涼百態的社會面貌；還有2部坎城影展強片，包括坎城金棕櫚得主克里斯汀穆基的《仇恨謎林》（R.M.N.），以羅馬尼亞小鎮上男子遭受外地歧視與羞辱的故事，揭開當前歐洲移民潮最現實的人間風景，殘酷彰顯人性的傲慢與偏見；《羅美雪妮黛的美麗與哀愁》德國女導演艾蜜莉阿特夫的《愛在生命終結時》（More Than Ever），描繪愛侶面對生死課題的羈絆，也為今年意外逝世的法國影帝加斯帕德尤利爾留下最後的銀幕身影。

2022金馬影展將於11月2日至20日展開，10月21日（五）晚間舉辦選片指南，10月22日下午1點於官網開始售票。更多影展訊息與精彩片單，將陸續公布，敬請拭目以待。