中信兄弟岳政華6局下打擊時出現罕見play，他揮棒後球先打到他的棒尾碰進界內，富邦策動雙殺，後來兄弟提出挑戰，最後認定棒頭被富邦悍將捕手戴培峰手套夾住，改判為妨礙守備，岳政華坦言當下自己很慌，「我看著裁判，不知道要不要跑。」

6局下兄弟1出局一、三壘有人時，輪到岳政華打擊，結果他出棒球碰到棒子尾端，並彈進場內，富邦第2任投手歐書誠策動雙殺，第一時間看到岳政華愣了一下並未往一壘跑，後來兄弟教練團提出電視輔助判決，最終判定戴培峰妨礙打擊。

賽後總教練林威助也坦言這個play很少見，「第一時間沒看到夾到棒子，本來以為是夾到手，但因為他（岳政華）有猶豫一下所以覺得應該有什麼問題，所以就決定提出挑戰。」

岳政華也笑說這是打球生涯頭一次遇到棒子「被夾住」的狀況，「當下滿慌的，我看著裁判不知道要不要跑。」他透露，知道自己球棒被夾住，「因爲我沒有揮得很用力，是因為出棒太慢所以被夾住。跑過去的時候有跟休息室比有打到手套。」

原本的雙殺守備被改判讓兄弟形成滿壘，也讓第2棒的江坤宇有了建功機會，岳政華說：「真的很幸運，不然就是雙殺結束。」但那個play的當下、一臉困惑的臉也讓隊友笑翻，「第一次遇到所以臉慌掉，全部人都在笑，很尷尬。」