民進黨台北市長參選人陳時中日前的「免治馬桶宣傳片」遭人剪接為韓國電影《熔爐》片段，總幹事吳思瑤今報案，不少二創網友擔心被波及；競總隨後發文澄清，陳時中今在臉書發文，「歡迎大家二創我的照片和影片」！

陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤受訪強調，「二創不在報案的範疇內」，報案主要針對把宣傳免治馬桶抹黑成性騷偷窺的源頭，影片內容都是韓國電影內容，最後一幕接上陳時中探出頭的影片，因為涉及創作者著作權，且移花接木抹黑扭曲原本內容和二創不同。

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陳時中在臉書指出，日前拍攝免治馬桶政策的影片，目的是希望大家能夠聚焦台北市的公共衛生議題。但影片中的一個橋段引發爭議，團隊立即修正不妥之處，我也向感到冒犯的朋友表達歉意。事後，許多網友發揮創意，二創相關影像，在網路上廣為流傳，他樂見大家對市政議題的關注，也認同年輕人的創意與活力。

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他說，但真正讓人遺憾的是，在這段期間瀏覽留言時，經常能看到許多針對性的侮辱言語，並指稱我是偷窺狂、色狼......等不堪入目的文字。

我強調，惡意的毀謗，已脫離理性範圍，這不為任何人所樂見，競選辦公室已向警方報案處理。

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他說，自己秉持正道，在競選過程亦是如此，從小的家庭教育帶給他的是嚴以律己的處事態度，我也始終堅持守法守分，無愧於心。期盼年底選戰回歸正派路線，謹守道德底限與法律規範，也請認同正面選戰的朋友支持他，互相勉勵、一起努力。