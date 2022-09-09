國家級藝文團隊「唐美雲歌仔戲團」帶來金鐘鉅作「天鵝宴」，吸引眾多市民到場觀賞，座無虛席。（李奇叡攝）

由新北市政府舉辦的「新北市巷弄藝起來巡演」，8月至9月共辦理10場演出，重頭戲今晚於新莊區運動公園陽光草坪隆重登場，由國家級藝文團隊「唐美雲歌仔戲團」帶來金鐘鉅作「天鵝宴」，新北市長侯友宜也蒞臨現場，和扮演唐太宗的唐美雲共同鳴鑼，宣布「天鵝國宴」在新莊開席，為此系列活動掀起高潮。

侯友宜表示，巷弄藝起來活動至今已邁入第9年，過去8年來走遍29區，超過200場巡演、超過85萬人次參與，獲得市民朋友的喜愛與肯定，而今年更深入10個行政區，擴大辦理，包括瑞芳、蘆洲、新店、汐止、五股、泰山、新莊、土城、石門、林口等區，從8月開始到9月，總計辦理10場演出，有歌仔戲、偶戲以及經典老歌演唱。

侯友宜說，新北市近幾年持續的將表演藝術宅配到社區、走遍大街小巷，讓更多的市民朋友可以近距離的欣賞藝文、享受藝文，而新莊過去有「一府、二鹿、三新莊」的盛名，也是台灣傳統戲曲的發源地之一，有戲窟之稱，歡迎大家在中秋連假的第一天來到新莊，觀賞由唐美雲歌仔戲團帶來的《天鵝宴》。

侯友宜透露，接下來9到10月，還有新莊文藝中心辦理的「新莊有好戲」，帶來一連串精采傳統戲曲活動，歡迎大家一起來參加。

新北市文化局指出，今年巷弄藝起來在8月已辦理「明華園日字戲劇團」、「明華園天字戲劇團」、「一心戲劇團」、「勝秋歌劇團」及「臺北木偶劇團」等精彩戲劇演出，而明天在土城斬龍山遺址文化公園，將辦理經典國語演唱會，由符瓊音、羅平等重量級唱將登場獻藝；9月18日在石門區公所前廣場，由李炳輝、林良歡、鄔兆邦帶來經典歌曲組合；9月24日則在林口社區運動公園，則由綜藝天后白冰冰，帶來文舞雙全的快樂人生演唱會，超強的卡司與陣容，將帶給大家最棒的表演藝術饗宴。

文化局表示，若民眾想了解「新北巷弄藝起來」相關資訊，可上活動官網（https:// www.ntcpaic.com.tw/）

、新北市文化局官網（http://www.culture.ntpc.gov.tw/）或是新莊文化藝術中心網站（https://www.xzcac.ntpc.gov.tw/）查詢。