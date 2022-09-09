民眾黨桃園市長參選人賴香伶9日晚間上YouTube節目「民眾之聲節目：挑戰黨主席」，談及藝人楊丞琳日前在大陸節目提到「其實吃海鮮是奢侈的」，引起台灣民眾不滿。賴香伶提起自己幼時的經驗，認為楊丞琳只是說出內心話卻被加油添錯，此外也批評內政部長徐國勇不該一錯再錯。

賴香伶表示，以前住在苗栗三義鄉的山裡，記得小時候家裡面晚上有1條魚的話，奶奶都會很慎重的說今天晚上要吃魚了，住在山裡的人本來都是吃山產，看到魚、海鮮時心裡會覺得「哇有魚吃」、今天不一樣，同理來說，她（楊丞琳）只不過講出內心話，結果卻加油添醋。

「奉勸內政部長徐國勇不應該一錯再錯！」賴香伶批評，楊丞琳講出自己的內心話，但內政部卻拿國家公帑、政府預算請小編做了笑死的梗圖重新轉譯、諷刺，變成她是在對岸事業成功、國外的藝人。

賴香伶說，現在不應該要團結一心、增強國力嗎？這時候怎麼開始把對許多年輕人具有影響力的偶像打成是中共同路人？事事都用簡單的2分法，讓大家混淆認知，這對教育是最大個傷害，作為政治人物、公眾人物甚至是政府部門的小編，請慎重對待自己的能力與角色，更不應該濫用它。

民眾黨黨主席、台北市長柯文哲表示，蔡英文當選總統的那天曾說，只要她當總統的1天，就不會有人會因為他的認同而需要道歉，那次是綠營首次全面執政，行政部門、立法部門全面獲勝，我們聽到以後就好高興，不用再為了認同問題吵來吵去，結果6年後卻是變本加厲。