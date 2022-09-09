男星蕭煌奇是一名視障人士，同時更是一名獲獎無數的歌手，多次受到金曲獎肯定，擁有多首經典歌曲被傳唱，也經常到各地表演。最近蕭煌奇到馬來西亞開唱，抵達機場後特地在臉書打卡，還PO出一張臉向窗外的照片，沒想到遭酸民譏諷「窗外有什麼好看的？」各種地獄梗也讓粉絲氣炸；但蕭煌奇在底下高EQ回應打圓場，讓人看了敬佩又不捨。

蕭煌奇1日下午在臉書發文，透露自己飛到馬來西亞開唱，附上一張在吉隆坡機場的照片，他坐在車內、臉面向窗外，外頭還能看到馬來西亞國旗飛揚，「這週六晚上，大家來雲頂聽我唱歌吧」；蕭煌奇睽違3年舉辦海外演唱，從字句中看出他相當興奮，揪粉絲們到場聽他唱歌。

蕭煌奇在臉書打卡到馬來西亞開唱，一張臉向窗外的照片卻遭酸民開地獄梗，引起網友論戰。(圖/ 摘自蕭煌奇臉書)

有許多網友都在底下祝蕭煌奇演唱順利外，也有不少馬來西亞粉絲很開心終於等到他來；不過，也有部分無聊的酸民開「地獄梗」玩笑，像是「窗外有什麼好看的？」、「他搞不好以為他在看鏡頭」、「重點是你看窗外看得到嗎」、「窗外的景色美嗎」。

在蕭煌奇此篇文章底下掀起網友論戰，有不少粉絲看不下去，忍不住破口痛罵酸民，但沒想到蕭煌奇本人跳出來打圓場，高EQ地表示，「他們只是找不到方向，不懂得體諒而已」，也冷靜地說對於這些人不用太放心上，更充滿正能量地肯定社會，「善良的人還是比較多啦」。