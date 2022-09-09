韓國古裝劇《朝鮮精神科醫師劉世豐》由金旻載、金香起、金相慶主演，改編自2016年韓國故事徵集大賽優秀獎同名小說，因題材新穎、劇情輕鬆療癒收視不俗，本週播出的第1季最後2集中，左相的陰謀終於被拆穿，金旻載不僅沉冤得雪也正式成為「心醫」，與金香起的感情看似將開花結果，卻同時遭遇新難題留下未解之謎，後續如何發展將留待明年1月的第2季再做分曉。

「三金團隊」也透過播出平台friDay影音向台灣觀眾熱情問候，金旻載於訪談時首先透露劇組在拍攝途中曾遇到「蟲蟲危機」，由於是遠離首爾在郊外的山中取景，因此一度遇上蟲子太多而影響到拍戲的狀況，金相慶一聽立即補充說：「因為蟲子真的太多，其實有很多都飛進嘴裡了，還有蟲會爬進耳朵，這就是拍古裝劇的辛苦之處，但相對來說我們也攝取了很多蛋白質，變得更健康了」展現幽默本色。

隨後聊到對彼此的第一印象和相處後的感想時，金旻載提到金香起的第一句話就說：「我非常喜歡她」，並補充「雖然我沒有很常表達出來，但我真的很喜歡她」，語畢還笑彎了腰自嘲「我的手都出汗了呢」，讓訪談畫面瞬間充滿粉紅泡泡般的氛圍。

金香起則透露金旻載是「一開始在讀本時看起來有點緊張、沒有說太多話，但在拍攝現場會努力炒熱氣氛，最近還很常搞笑」，金旻載、金相慶在旁聽了彷彿瞬間想起什麼畫面而不自覺爆笑出來。金相慶隨後形容金香起是「雙重人格」，「平常的個性非常大剌剌、爽朗，但演戲時又很可愛，不太像一般的女生」，還當場示範金香起的動作、語氣，讓金旻載和金香起都爆笑出來。

出道已25年的金相慶除了健談、幽默之外，對台灣也有著一定程度的熟悉，愉快地表示：「我以前有去過台灣，我的電視劇終於在台灣播出了，請大家開心收看」；而在分享針灸經驗時則說「台灣應該也有很多人會喝中藥」，並突然向鏡頭推銷起來「高麗人參很好的，各位請吃吃看」，無厘頭的風格很是歡樂。

《朝鮮精神科醫生劉世豐》第1季全12集已在friDay影音上架。