前民進黨立委鄭寶清因登記參選桃園市長，民進黨中評會8日決議開除黨籍，桃園市長選戰，無黨籍鄭寶清、國民黨張善政，民眾黨賴香伶、民進黨鄭運鵬呈現4人競逐局面。前民進黨立委郭正亮表示，張善政跟鄭運鵬因有政黨提名，當然會占優勢；因此，鄭寶清、賴香伶應要整合拚選戰，但目前都已登記，整合較困難，現在只能棄保，看誰有望當選。

針對桃園市長選情，郭正亮9日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，若有政黨提名，大部分政黨支持者就會支持政黨提名人，張善政跟鄭運鵬當然會占優勢。鄭寶清抱怨民進黨根本沒辦初選，如果鄭寶清處於鄭運鵬那個位置，鄭寶清的民調也不會差，事實上，兩個人的民調是差不多的。

郭正亮接著指出，因為鄭寶清在選，賴香伶也在選，賴香伶是屬於小黨的代表，鄭寶清則是屬於無黨的代表，這兩個人一定要做整合；但目前都已登記，整合會比較困難，因為這是違法的，就叫「搓圓仔」，登記前賴香伶和鄭寶清有接觸，但沒有談妥，如今也不能一個人假裝沒有在選，因這是違法的。現在只能棄保，看誰有望當選。

郭正亮指出，最近他看過幾個沒有公開的民調，鄭運鵬的民調，跟張善政非常接近，因為原本有一群人對前民進黨桃園市長參選人林智堅失望，本來不表態，可是經過一番折騰，他們很多又回到鄭運鵬那邊。