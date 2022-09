英國在位最久君王伊麗莎白二世昨天辭世,英國各大報今天刊出歷史性頭版,多家採用同一張女王加冕肖像照,泰晤士報寫道「一生服務國家」,每日郵報寫上「我們心碎了」。

英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)昨天於蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)辭世,享耆壽96歲。今年6月,女王迎來慶祝登基70週年的白金禧紀念(Platinum Jubilee)。

英國廣播公司(BBC)報導,「泰晤士報」(The Times)、「衛報」(The Guardian)、「i報」(i)與「每日星報」(Daily Star)不約而同選用上色後的女王1953年加冕肖像照,來作為今天頭版要聞,標示這起重大歷史事件。

這張醒目的肖像照,可見到伊麗莎白二世加冕後不久的模樣。衛報頭版只放上這張照片和女王的名字與在位年分,泰晤士報則加上「一生服務國家」(A life in service)。

這張吸引力強大的肖像照,象徵伊麗莎白二世統治時代展開。照片由英國著名攝影師畢頓(Cecil Beaton)拍攝,可見女王加冕典禮時頭戴王冠、手持權杖的模樣。

「每日郵報」(Daily Mail)的頭版則選用伊麗莎白二世1952年的一張肖像照,當時她仍是伊麗莎白公主。版面還寫上「我們心碎了」(Our hearts are broken)。

包括「每日電訊報」(The Daily Telegraph)、「太陽報」(The Sun)和「每日快報」(Daily Express)等多家英國報紙的頭版,則選用同一張較近期的女王黑白肖像照,照片中伊麗莎白二世面露溫和微笑、流露關懷神情。

其中每日電訊報的頭版,寫著女王在美國發生911攻擊事件後給受害者家屬的慰問訊息:「悲痛是我們為愛付出的代價」(Grief is the price we pay for love)。美國總統拜登(Joe Biden)在悼念女王時也引用這句話,並憶起她在美國「最黑暗的日子裡」如何展現支持。

太陽報的頭版則寫上「女士(Ma'am,女王尊稱),我們愛您」,「太陽報與我們的讀者愛戴您。您作為我們的女王令我們驕傲」。

每日快報則讓整個頭版呈現黑白色,並寫著「我們摯愛的女王辭世」,「世界哀悼失去一位真正偉大且鼓舞人心的君主」。

「每日鏡報」(Daily Mirror)頭版選擇另一張同樣較近期的女王肖像照,顯示著名的女王側面。版面上沒有標題,只簡潔寫上「感謝您」。

每日星報頭版除了也用女王加冕肖像照,還寫著「女士,您盡了您的職責」。每日星報頭版頂部的傳統紅底白字刊物名稱改為莊嚴的黑底。