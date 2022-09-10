英國在位最久君王伊麗莎白二世昨天辭世，英國各大報今天刊出歷史性頭版，多家採用同一張女王加冕肖像照，泰晤士報寫道「一生服務國家」，每日郵報寫上「我們心碎了」。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）昨天於蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。今年6月，女王迎來慶祝登基70週年的白金禧紀念（Platinum Jubilee）。

英國廣播公司（BBC）報導，「泰晤士報」（The Times）、「衛報」（The Guardian）、「i報」（i）與「每日星報」（Daily Star）不約而同選用上色後的女王1953年加冕肖像照，來作為今天頭版要聞，標示這起重大歷史事件。

這張醒目的肖像照，可見到伊麗莎白二世加冕後不久的模樣。衛報頭版只放上這張照片和女王的名字與在位年分，泰晤士報則加上「一生服務國家」（A life in service）。

這張吸引力強大的肖像照，象徵伊麗莎白二世統治時代展開。照片由英國著名攝影師畢頓（Cecil Beaton）拍攝，可見女王加冕典禮時頭戴王冠、手持權杖的模樣。

「每日郵報」（Daily Mail）的頭版則選用伊麗莎白二世1952年的一張肖像照，當時她仍是伊麗莎白公主。版面還寫上「我們心碎了」（Our hearts are broken）。

包括「每日電訊報」（The Daily Telegraph）、「太陽報」（The Sun）和「每日快報」（Daily Express）等多家英國報紙的頭版，則選用同一張較近期的女王黑白肖像照，照片中伊麗莎白二世面露溫和微笑、流露關懷神情。

其中每日電訊報的頭版，寫著女王在美國發生911攻擊事件後給受害者家屬的慰問訊息：「悲痛是我們為愛付出的代價」（Grief is the price we pay for love）。美國總統拜登（Joe Biden）在悼念女王時也引用這句話，並憶起她在美國「最黑暗的日子裡」如何展現支持。

太陽報的頭版則寫上「女士（Ma'am，女王尊稱），我們愛您」，「太陽報與我們的讀者愛戴您。您作為我們的女王令我們驕傲」。

每日快報則讓整個頭版呈現黑白色，並寫著「我們摯愛的女王辭世」，「世界哀悼失去一位真正偉大且鼓舞人心的君主」。

「每日鏡報」（Daily Mirror）頭版選擇另一張同樣較近期的女王肖像照，顯示著名的女王側面。版面上沒有標題，只簡潔寫上「感謝您」。

每日星報頭版除了也用女王加冕肖像照，還寫著「女士，您盡了您的職責」。每日星報頭版頂部的傳統紅底白字刊物名稱改為莊嚴的黑底。