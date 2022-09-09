民眾黨桃園市長參選人賴香伶9日晚間上YouTube節目「民眾之聲節目：挑戰黨主席」，提及近期桃園勤跑基層，發現這1、2年社服團隊的捐款銳減，民眾申請急難救助常遇到繁瑣的流程及手續，喊出當選後欲建立緊急性救助體系改善情況，對急難救助有需求者及時伸出援手。

賴香伶指出，近年來社福團體捐款少非常多，其實並非愛心人士減少，而是連愛心人士可能自己也都受到疫情影響，導致產業性收入驟降，讓做愛心這件事需要再三考慮。像是中秋節來臨，有去訂購庇護工廠做的月餅、做一些慰問等，進而發現捐款減少這件事滿嚴重的。

賴香伶說，如果問我世界上最嚴重的疾病是什麼，我一定回答是貧窮，因為貧病交加，有錢人吃得好、睡著好、穿得好、心情好，他不會生病，但窮人吃不好、睡不好、穿不好、心情又不好，很容易生病，人就會貧病交加，貧窮的確是很嚴重的社會問題。

賴香伶表示，未來如果我入主市府，第1件要做的事就是建立緊急性救助體系，不能夠被許多法條框框限縮死，例如要向社會局申請什麼補助，還要簽上去做很多處理，這對急難需求者來講，會覺得政府都幫不到忙，還不如找民間的力量去處理，那大家對會對政府不太信任。