中秋烤肉烤點「兇猛」的！嘉義一處甕仔雞店家日前被發現在店外烤「整隻鱷魚」，只見鱷魚被剖開，超大身軀擺在火爐上烘烤，讓網友喊「霸氣啊」；據悉泰國常見的「烤鱷魚」在台灣也有餐廳能料理，但因為鱷魚不好處理，事前作業相當麻煩，因此少有人會花錢「烤全鱷」，而鱷魚肉其實相當Ｑ嫩，像是雞肉一般。

臉書粉絲專頁「嘉義多一點」曝光1張照片，在一處甕仔雞店家的戶外廣場上竟架起鐵網與火爐，把整隻「鱷魚」剖開成大字狀，放在架子上一邊旋轉、一邊烘烤，只見該鱷魚尾巴、手腳、頭部都還在，整個形體直接烘烤的模樣讓網友看傻，其他網友留言「嚇到吃手手」、「好大一隻飛魚哦」、「霸氣啊」、「不先拿來作皮包嗎」。

嘉義一處甕仔雞店家日前被發現在店外烤「整隻鱷魚」，只見鱷魚被剖開，超大身軀擺在火爐上烘烤，讓網友喊「霸氣啊」。（翻攝自臉書「嘉義多一點」）

其他「烤鱷魚」在泰國當地相當常見，台灣也有些許民眾在辦桌時會特意準備烤鱷魚，不過烤鱷魚的前置作業較麻煩，需耗時1個多小時，才讓整隻鱷魚上架火烤，據吃過的民眾形容口感像是「比較Q的雞肉」；先前YouTuber團體「Crazy Man瘋男」就花1萬元買整隻鱷魚作「碳烤鱷魚料理」，光是幫鱷魚去皮就花了近六小時，不過烤完後發現意外美味。

台灣其實也有專賣鱷魚料理的餐廳，餐廳老闆表示，光是要肢解、切出鱷魚肉等，就要花上逾3個小時，還不包括前製作業，而一般鱷魚最適合吃的年紀是4歲半到5歲，不過也要注意某些品種的鱷魚在台灣屬保育類，不能輕易宰殺。