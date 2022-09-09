台北市長柯文哲9日針對基隆捷運，表示基隆捷運沒有人要蓋，經費的分攤以及後續的經營都還沒有定案。對此，立法委員蔡適應9日傍晚出席七堵區的活動時表示，就他所知，目前基捷仍在交通部鐵道局手上進行相關規畫，目前可能由鐵道局進行評估及發包。

蔡適應表示，基捷與汐東線捷運整合後，將對東台北的交通有很大的幫助。據他所知，目前北北基的市長參選人，包括柯文哲支持的黃珊珊在內，都對基捷的開發表示認同，他希望柯文哲不要為選舉，唱衰基隆捷運博取聲量。

那麼，基隆捷運目前的狀況如何？蔡適應說，目前交通部仍持續在做基捷相關規畫的整合，預計鐵道局將於9月底到10月初左右，將環境影響評估資料送出，並於年底前完成綜合規畫送件，他認為基隆捷運的進度會「按部就班」來進行。

蔡適應指出，在基捷的協調會中，柯文哲增提出基捷台北端應地下化，才能與捷運、鐵路及高鐵整合。但柯9日的說法，則等同為了選舉否定過去的自己。

至於未來基捷會由誰興建？蔡適應認為，因為這是中央所主導的案子，他所知目前是由交通部鐵道局來評估和發包，但是鐵道局也能委託台北捷運公司或新北捷運公司來發包。他也強調，目前綜合規畫的進度尚未完成，待綜合規畫完成後，進入細部設計和發包程序時，才會比較明朗。