起火貨車上載著水果。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

國道1號南下295公里處，今（9）天晚上8時許，發生一起火燒車事件。（民眾提供）

國道1號南下295公里處，今（9）天晚上8時許，發生一起火燒車事件。一輛載滿水果的貨車突然在車道上起火，警消獲報趕到現場時，貨車已全面燃燒，目前仍在灑水灌救中，待火勢撲滅後再行清查是否有人員傷亡。