國1南下295公里處火燒車！載滿水果貨車陷火海 消防灌救中 21:512022/09/09 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消到場時車輛已全面燃燒。（民眾提供／李俊淇台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 起火貨車上載著水果。（民眾提供／李俊淇台南傳真） 國道1號南下295公里處，今（9）天晚上8時許，發生一起火燒車事件。（民眾提供） 國道1號南下295公里處，今（9）天晚上8時許，發生一起火燒車事件。一輛載滿水果的貨車突然在車道上起火，警消獲報趕到現場時，貨車已全面燃燒，目前仍在灑水灌救中，待火勢撲滅後再行清查是否有人員傷亡。 中秋衝一波台南 米奇與好朋友游進安平遊憩碼頭 歐陽靖定居台南2年不適應這1點 返北揭兩城市差異 國家圖書館台南分館動工 黃偉哲興奮喊：溪北重大建設！ #貨車 #29 #公里處 #全面燃燒 #台南 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市府工程車車斗「山貓」未拴緊 秒摔橫躺大馬路嚇壞民眾 16:032022/09/08 社會 中秋連假 黃偉哲行程從早跑到晚籲防疫 謝龍介安南區跑廟宇 20:402022/09/09 政治 新店交叉路口餐貨車漏油 連3輛機車打滑慘摔 18:222022/09/09 社會 新北29區代表色發表 尋回歷史記憶 04:102022/09/08 地方新聞 KOL齊發搞怪文旦照 黃偉哲另類行銷引熱潮 13:202022/09/08 寶島 南二監月餅首對外開放訂購 銷售額衝破50萬 15:332022/09/08 寶島 永慶慈善基金會公益影展 3D行動電影車駛入台南傳遞真善美 17:192022/09/08 財經 迪士尼慶典在台南！網友狂曬美照呼應黃偉哲 14:452022/09/09 政治 來安平與米奇合照抽獎！吃飯抽餐飲5折、拍照留言抽BMW好禮 16:462022/09/08 生活 彰化老翁騎電動車穿越馬路 慘遭貨車撞上慘死 13:422022/09/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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