苗栗縣公館鄉福德村9日下午發生3名住在後龍鎮的女子，前往獅潭鄉協元宮進香，回程由公館鄉博愛農路回家，結果因路況不熟，加上又是下坡路段，車輛失控，撞擊路旁山壁，車子當場撞成稀巴爛，並造成車上3名女子，1死2重傷，確實事發原因正由苗栗警分局調查中，

苗栗警分局福基派出所9日14時33分許，接獲報案指稱，公館鄉福德村博愛農路有自小客車自撞山壁事故，立即指派員警前往處置，員警到達現場發現一部自小客車撞擊山壁後左側卡進山溝，車內3人受困，立即通知救護人員協助救護。

警方初步調查，事故車輛由鄭姓女子（74歲）駕駛，搭載2名江姓姐妹（69及62歲）友人前往獅潭鄉協和宮山區遊玩，返程途中不慎發生事故，三名傷者經送醫後，其中右前座江姓女乘客經搶救後不治，駕駛及另一名乘客分別為頭部及身體擦挫傷，鄭姓駕駛經醫院抽血檢測無酒精反應。

警方表示，本件事故疑自小客駕駛不熟悉山區路況，加上操作車輛不當而自撞山壁，詳細肇事原因仍待警方查證。