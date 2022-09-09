第3屆美濃水圳漫旅藝術節9日晚間在美濃下庄水圳開幕，許多民眾到場觀賞。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

第3屆美濃水圳漫旅藝術節9日晚間在美濃下庄水圳開幕，高雄市長陳其邁出席點燈開幕，他說，青年與社區合作讓農村有了新的生命，透過駐點農村青年巧妙的設計，此藝術節吸引非常多的人來到美濃，甚至外縣市的人也特地一遊，非常不簡單，也是農村再生的典範。

陳其邁沿著水圳欣賞兩旁的紙燈藝術，同時也走訪攤車市集，體驗各家攤車不同特色，現場與民眾話家常及自拍合照。藝術節透過紙燈藝術呈現美濃水圳，展現圳路之美，燈飾展示期間為即日起至9月25日每晚傍晚5時至8時30分。

今年度首次跨國際與日本美濃職人寺田小姐合作，打造藝術燈飾，也促進高雄美濃及日本美濃和紙文化交流。

農業局表示，青年陳佳鴻帶著城鄉經理人的歷練落腳美濃，2020年參加高市府農業局根留農村計畫後，與美濃瀰濃社區合作，以美濃水圳做為藝術導入基地，提出「美濃百年水圳、社區品牌活化再造」，活化在地。