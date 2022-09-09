大陸澎湃新聞報導，大陸最高檢察院聯合最高法院、公安部、中國證監會9日召開新聞發布會，發布依法從嚴打擊證券犯罪典型案例，有三特色：財務造假違規資訊披露案件時有發生；操縱市場專業化、鏈條化、圈子化特徵凸出；購併重組領域仍為內線交易違法「重災區」。

中國證券監督管理委員會稽查局副局長劉永強稱，今年上半年，證監會稽查系統堅持「零容忍」工作方針，凸出執法重點，提升執法效能，辦理案件400餘件，證券市場違法行為多發高發勢頭得到有效遏制，行政執法、刑事司法聯合懲戒合力效果持續強化，進一步推動塑造崇法守信的資本市場生態。

劉永強表示，具體而言，一、強化大要案件懲治，提升「零容忍」執法威懾。二、強化機制建設，提升稽查執法能力和水準。三、強化工作協同，推動築牢證券犯罪打擊合力。四、積極推動出台證券期貨犯罪案件刑事立案追訴標準。

劉永強表示，隨著依法從嚴打擊證券違法工作的深入推進，證券市場生態持續淨化，從嚴監管氛圍逐步形成。從近期證監會依法查辦案件看，有三個特點：

第一，財務造假違規資訊披露案件時有發生。

供應鏈金融、商業保理等新業態、新模式逐漸成為掩蓋造假的「馬甲」，個別案件呈現系列化發展態勢。大股東資金占用、違規擔保等多種套取公司資金方式，嚴重損害上市公司利益。企業從事證券違法行為與債券違約、重大違法強制退市等風險隱患相互交織。

第二，操縱市場專業化、鏈條化、圈子化特徵凸出。

大股東高比例質押上市公司股票，滋生「偽市值管理」不良動機，夥同配資仲介、市場掮客、股市「黑嘴」、資管機構形成灰黑利益鏈條。「雲分倉」配資技術、程式化交易、高頻交易等資訊化、智慧化工具迭代升級迅速，成為異常交易監控、行政調查取證的新挑戰。

第三，購併重組領域仍為內線交易違法「重災區」。實控人、董監高等「上市公司內部人」內線交易多發，購併重組的標的公司、對手方高管涉案亦呈高發態勢，內線資訊管控存在缺陷。窩案、串案增多，借用帳戶實施內線交易現象較為普遍，避損型內線交易時有發生。