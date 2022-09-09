前民進黨立委鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨中評會通過開除黨籍，桃園市長選戰，形成國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清「四腳督」的局面。前民進黨立委沈富雄表示，桃園選情關鍵在張善政，張善政若選得不好，鄭運鵬就會爬上來，現在就有點這種跡象。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示，鄭寶清自己知道一定會被開除，民進黨中評會也都沒有懸念，討論的時間非常短，而且全票通過，這是理所當然。鄭寶清被開除後，會講這些話，也都在意料之中。

沈富雄接著表示，桃園市長選情的關鍵在張善政，張善政若選得不好，鄭運鵬就會爬上來，現在就有點這樣的跡象。張善政就是「善」字害了他，他不能「善」到這種程度，候選人要有候選人的樣子，他的選法，甚至連花拳繡腿都不是。

資深媒體人尹乃菁則表示，她在民進黨政治人物的身上，看到比較多的是，明知不可為而為之的氣氛；國民黨候選人大概勝選機率要5成或6成，他們才願意去戰，民進黨是有個1成、兩成，甚或3成 ，就去戰了，這是國、民兩黨政治人物很不一樣的地方。

尹乃菁更透露，鄭寶清那天去登記時，旁邊站得的是前立委許榮淑、許國泰，許榮淑的女兒是她的景美高中同學，但不同班，父親張俊宏則在女兒唸書的時候去坐牢，當時在學校，老師講話都不便批評黨外。而他們一生為民進黨奉獻，後來卻在不同階段被民進黨不同世代拋棄。